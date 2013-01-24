СКР возбудил дело по факту подкупа свидетеля по делу об убийстве Буданова

Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатского бюро «Мусаев и партнеры» Дарьи Трениной. Она подозревается в подкупе свидетеля по уголовному делу об убийстве Юрия Буданова Александра Евтухова в целях дачи ложных показаний (ст. 309 УК РФ).

По версии следствия в январе 2013 года адвокат обвиняемого Темерханова Дарья Тренина по телефону вышла на свидетеля Александра Евтухова и предложила встретиться и обсудить его показания в суде. Получив согласие, она 9 января прилетела в Новосибирск, где он проживает, и встретилась с ним в одной из гостиниц города. Тренина предложила Евтухову при даче показаний в судебном заседании уверенно заявить, что у киллера были светлые волосы, сообщается на сайте СКР. За такие показания Тренина обещала оплатить перелет Евтухова в Москву и обратно, а также заплатить ему 100 тысяч рублей. Евтухов согласился с предложенными условиями, и Тренина сразу же в одном из банков Новосибирска перечислила ему на банковскую карту 50 тысяч рублей, а по возвращении в Москву перевела ему ещё 50 тысяч рублей.

Все эти данные процессуально проверены и подтверждены в том числе протоколами допросов Евтухова, которые проводились с использованием видеозаписи, изъятыми записями с камер видеонаблюдения банков и аэропортов в Москве и Сибири, а также банковскими документами и другими материалами.

В ходе расследования уголовного дела будут допрошены все адвокаты, участвующие в защите Темерханова, в том числе и Мурад Мусаев.

Заявления же адвокатов якобы о похищении Евтухова и давлении на него со стороны обвинения не соответствуют действительности, так как сам Евтухов заявил, что никуда не пропадал, а лишь сменил номер телефона, чтобы не общаться с адвокатами. В связи с тем, что А.Евтухов официально заявил о том, что на него оказывали давление адвокаты, свидетелю обеспечена госзащита.