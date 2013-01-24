Молодой мужчина из России найден повешенным в Таиланде

В Таиланде, в 25 км от курортного города Паттайя обнаружен повешенным молодой мужчина из России. В местных интернет-изданиях появились сообщения, что погибший был сыном российского бизнесмена, работающего на рынке недвижимости.

Покончивший с собой парень подолгу жил в Паттайе, а в последние несколько месяцев страдал тяжелой депрессией.

Местная полиция проводит расследование гибели россиянина 1988 года рождения. Мужчину удалось опознать по имевшемуся при нем водительскому удостоверению.

Рядом с телом, висевшим на веревке, привязанной к одной из верхних веток дерева, полицейские нашли мотоцикл. На его сиденье четко видны следы ног погибшего. Никаких следов борьбы или вообще присутствия на месте происшествия кого-либо, кроме погибшего, не обнаружено, сообщил следователь отделения полиции младший лейтенант Норапхат Тхонгди РИА Новости.

Мотоцикл был арендован погибшим в Паттайе.