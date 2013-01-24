Полтавченко готов обезопасить крыши Смольного от сосулек за 18 миллионов

В Петербурге как зима, так проблемы с очищением крыш от льда и ледяных глыб. Страдают и маленькие дети, и пожилые люди. В Приморском районе в среду пожилая женщина травмирована глыбой льда, упавшей с крыши дома № 35 по Сердобольской улице.

Пострадавшую доставили в Городскую больницу №3. Медики диагностировали у 73-летней женщины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области. После оказания медицинской помощи в удовлетворительном состояни пострадавшая была направлена на амбулаторное лечение, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По словам женщины, около 13:30 с крыши дома № 35 по Сердобольской улице на нее упала ледяная глыба.

Днем ранее, 22 января на улице Здоровцева упавшей с крыши наледью была травмирована 16-летняя девушка - учащаяся медицинского колледжа. Пострадавшая с травмой головы была госпитализирована.

27 декабря 2012 года наледь, упавшая с крыши здания в Апраксином переулке, убила 44-летнюю Ирину Дроздову, сообщает baltinfo.ru.

Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко готова потратить 18,105 миллиона рублей на борьбу с сосульками. Администрация главы города ищет подрядчика для установки системы антиобледенения кровель зданий Смольного.

На сайте госзакупок говорится, что системы антиобледенения будут установлены на кровли 5 и 6 подъезда Смольного «для государственных нужд Санкт-Петербурга».на кровлях Смольного хотят установить нагревательные кабельные секции с максимальной рабочей температурой плюс 65 градусов. Система должна предотвратить закупорку льдом водосборных лотков, желобов и водосточных труб и поддержать сток талой воды по каналам, образующимся вдоль нагревательного кабеля при работе системы при температуре окружающего воздуха от минус 15 до плюс 5 градусов.