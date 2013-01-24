Волгоградец под дулом пистолета потребовал в цветочном магазине букет для жены

Это ЧП можно было бы назвать курьезом, если бы не статья, которая грозит зачинщику истории – «Разбой». Накануне 43-летний рабочий завода «Каустик» припозднился, выпивая с друзьями после трудового дня. Опасаясь, как бы жена не устроила ему скандал, зашел в цветочный магазин, расположенный по улице 40 лет ВЛКСМ за цветами. Но деньги были все пропиты, вот он и решил напустить страху и потребовать букет бесплатно.

Продавец оказалась не робкого десятка, тогда в качестве «аргумента» мужчина достал пневматический пистолет МР-654К. Угрожая оружием, мужик схватил с прилавка гвоздику и попытался скрыться с места происшествия.

И опять продавщица не стушевалась – нажала тревожную кнопку. К магазину вскоре приехали стражи правопорядка и задержали злоумышленника. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».