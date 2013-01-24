В Горно-Алтайске ледяная глыба с крыши поликлиники повредила позвоночник мужчине

В Республике Алтай проводится проверка по факту травмирования местного жителя в результате падения снега с крыши поликлиники в Горно-Алтайске. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"По предварительным данным, 23 января 2013 года в результате схода снежной массы с крыши поликлиники мужчина получил травму позвоночника и был доставлен в республиканскую больницу. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении СКР.

Между тем, республиканский главк МЧС отмечает, что мужчина находился в автомобиле, припаркованном в запрещенном месте и в связи с этим напоминает землякам о важности соблюдения элементарных правил и законов.