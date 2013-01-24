В Кирове изувечили директора телеканала

Руководитель пресс-службы УВД по Кировской области Сергей Баранцев сообщил, что накануне утром совершено нападение на директора 1-го городского телевизионного канала Александра Рылова, инцидент случился около его дома по улице Чапаева в Кирове.

Все случилось на глазах его супруги и малолетнего ребенка, когда они все вместе выходили из подъезда своего дома - злоумышленник ударил Александра Рылова по голове и скрылся. У тележурналиста диагностированы ушибы мягких тканей лица и перелом челюсти, сейчас он находится в больнице.

Преступника видел местный дворник, по его приметам полиция в настоящее время разыскивает злоумышленника: мужчина 25-30 лет, рост около 180 см, одет в темную вязаную шапку, пуховик с капюшоном серого или коричневого цвета, спортивные черные брюки, кроссовки Adidas.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.116 УК РФ (нанесение побоев из хулиганских побуждений).

Полиция продолжает расследование случившегося.