Дальневосточница заявила, что опознала в погибшем на «Амурской» своего мужа

В Дальневосточное следственное управление на транспорте обратилась хабаровчанка. Она утверждает, что мужчина, тело которого было обнаружено на затонувшем сухогрузе «Амурская» - её муж. Об этом корреспонденту «АН-онлайн» сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на днях стали известны результаты экспертиз тела мужчины, обнаруженного в ноябре водолазами на борту затонувшего в Охотском море сухогруза «Амурская». Как выяснилось, он не являлся членом экипажа. Более того, он вообще не значился в так называемой судовой роли – списке тех, кто находится на борту. Никаких документов при нем также не было. Фоторобот этого человека был опубликован на сайте следственного управления на транспорте, были объявлены его особые приметы.

Теперь следователям предстоит проверить достоверность заявления одной из жительниц Хабаровского края о том, что погибший – ее родственник. Для этого нужно получить сравнительные образцы у лиц, узнавших в погибшем своего близкого родственника, и провести геномную экспертизу. Также в ходе следствия предстоит установить, почему погибший не был включен в судовую роль сухогруза «Амурская» и при каких обстоятельствах он оказался на судне.

Напомним, сухогруз «Амурская», перевозивший 700 тонн золотосодержащей руды, затонул в Охотском море 28 октября 2012 года. Он шел в сторону Охотска. Позже водолазы нашли шаланду на глубине 25 метров. На борту было 9 членов экипажа. В ходе осмотра как раз и было найдено тело мужчины, и все надеялись, что это тело одного из моряков. Но поскольку результат экспертизы оказался иной, все девять членов экипажа по-прежнему числятся пропавшими без вести. Поиски моряков были прекращены в конце ноября в связи с замерзанием моря и приходом штормовой погоды. Теперь эти работы могут возобновиться лишь поздней весной.

Между тем, под арестом остается пока единственный подозреваемый по делу о трагедии в Охотском море – владелец судна, гендиректор Николаевского морского порта. Он будет находиться под стражей до конца апреля. По версии следствия, именно он и дал команду выйти в рейс, несмотря на то, что корабль был явно перегружен – он мог взять только 611 тонн груза, а не 700. Кроме того, по некоторым данным, экипаж сухогруза должен был состоять из 11 человек, а на борту было только девять. Еще одна возможная причина крушения – шторм, в который попала «Амурская». А это следователи называют «работой экипажа в опасных условиях».