Заведено дело на ставропольца, поранившего машиной инспектора ДПС

В Ставрополе краевой СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении горожанина 1980 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

"АН" писали, что в центре Ставрополя пьяный лихач прищемил руки ДПС-нику и протащил его автомобилем полторы сотни метров.

"По версии следствия, 23 января 2013 года отдельным батальоном дорожно-патрульной службы ОГИБДД управления МВД России по городу Ставрополю в ходе патрулирования был остановлен автомобиль марки «Volkswagen Touareg» за нарушение правил дорожного движения, а именно за проезд перекрестка на красный свет светофора. С целью составления протокола об административном правонарушении лейтенант батальона потребовал водителя предъявить соответствующие документы, на что мужчина начал движение автомобиля. Для пресечения действий нарушителя полицейский попытался остановить автомобиль, в результате этого получил травмы в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба легких тканей головы, ушиба грудной клетки и ушиба левого локтевого сустава", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.