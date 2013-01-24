Товарищи Полонского предстанут перед Камбоджийским судом 29 января

Двое россиян, арестованных вместе с Сергеем Полонским в Камбодже, предстанут перед судом города Сиануквиль во вторник 29 января. Как сообщает PhnomPenPost, судья Сар Лина, ведущий следственное дело россиян, рассмотрит в этот день только показания Константина Баглая и Александра Карачинского, без Полонского.

Трое россиян были арестованы в конце декабря 2012 года, после того, как местные моряки обвинили их в применении насилия и удержании на катере. Как ранее сообщали «АН-онлайн», компромисс между Полонским и моряками был достигнут, после того как он заплатил им компенсацию и они забрали свои заявления в полицию. Камбоджийское издание пишет, что это стоило бизнесмену $20 тысяч. Однако местные следственные органы продолжают расследование в отношении россиян.

Во вторник телеканал «Россия-1» показал первое интервью с Полонским после его задержания, в котором тот заявил, что у него до сих пор нет адвоката. В тоже время, бывший основатель Mirax Group выразил уверенность, что суд над ним и двумя его спутниками уже был, и что в тюрьме они отбывают свое наказание.

В среду российский миллиардер Александр Лебедев, у которого в сентябре 2011 года в студии телекомпании НТВ возник конфликт с Полонским, написал у себя в Twitter, что готов внести залог за арестованного предпринимателя.

Как написал сегодня в своем блоге в ЖЖ сам Полонский, созданный им фонд в $1 млн он готов потратить на изменение тюремной системы в Камбодже.