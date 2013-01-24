В Ставрополе пьяный лихач 150 м протащил своей машиной инспектора ДПС. ВИДЕО

В Ставрополе пьяный водитель накануне проехал на "красный" сигнал светофора перекресток улиц Доваторцев и Мира в центре города. На требования ДПС-ников остановиться никак не реагировал, пока не уперся в пробку.

А затем, когда к машине подошел инспектор, зажал его руки боковым стеклом и рванул с места.

"Протащив сотрудника ДПС около 150 метров водитель был остановлен. В настоящее время установлено, что у гражданина отсутствуют документы на автомобиль и водительское удостоверение. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. При общении с сотрудниками допускает хамские высказывания и отказывается сообщить о себе какие-либо сведения", - передает пресс-служба ставропольского главка МВД России.

Для установления личности мужчина доставлен в Отдел МВД России по г.Ставрополю. В настоящее время уже установлено, что нарушителем является 33-летний житель г.Ставрополя, директор одного из частных предприятий. По данному факту собран административный материал.

Собранные материалы переданы в Следственное управление Следственного комитета для принятия процессуального решения.

Сотрудник ДПС доставлен в больницу с травмами и ушибами, где в ближайшее время будет проходить курс реабилитации. Пострадавшего полицейского навестят руководство и командир подразделения, в котором он несет службу.