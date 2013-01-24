В пригороде столицы Кузбасса накануне фактически еще до приезда пожарных, которые прибыли через три минуты после вызова, сгорело кафе "Фрегат" площадью 100 кв. м по улице Севская поселка Пионер.

По предварительной оценке специалистов причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

"На момент прибытия первого подразделения (12:15) крыша кафе и хозяйственных построек горели открытым пламенем. Три человека, находящиеся в кафе в момент загорания, не пострадали и эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарного расчета. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Через 39 минут после подачи первого ствола пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении пресс-службы кемеровского главка МЧС России.

Точная причина пожара устанавливается.