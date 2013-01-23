Бывший вице-спикер Псковского парламента, обвиняемый в мошенничестве, скрывается

Бывшему заместителю председателя Псковского областного Собрания депутатов Михаилу Гавунасу следователи предъявили обвинение в мошенничестве, ущерб от которого превысил миллиард рублей, и подделке документов о гражданстве, сообщили «АН-онайн» в прокуратуре области на контроле которой находится расследование данного уголовного дела.

По версии следствия, Гавунас, занимая должность первого заместителя главы администрации Псковской области в 2000 году, организовал хищение доли государственного унитарного предприятия «Псковалко» в уставном капитале закрытого акционерного общества «Псковпищепром», причинив государству ущерб в сумме более 1 млрд. рублей.

Кроме того, Гавунасу инкриминируется использование заведомо подложного документа об отсутствии у него гражданства иностранного государства для подтверждения права участия в выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов в 2011 году, а также подстрекательство к его подделке. По данным областной прокуратуры, являясь с 2003 года гражданином Израиля, Гавунас представил подложные документы в облизбирком. После получения доказательств о наличии у Гавунаса двойного гражданства, псковские парламентарии в мае 2012 года досрочно прекратили его депутатские полномочия. Позже он был исключен из партии "Единая Россия".

В настоящее время Гавунас по вызовам следователя не является и объявлен в федеральный розыск. По некоторым данным он находится за пределами Российской Федерации. Следственным органом в Псковский городской суд направлено ходатайство об избрании в отношении Гавунаса меры пресечения в виде заключения под стражу при положительном рассмотрении которого будет инициирован его международный розыск.

Ранее следствие уже обращалось с подобным ходатайством, однако в его удовлетворении было отказано, что не позволило осуществить процедуру его международного розыска. При этом соучастник Гавунаса по преступной схеме завладения государственным имуществом Лев Саляев судом заочно арестован. Подразделениями Интерпола осуществляется его розыск за рубежом.