Мать Алексея Воробьева: Господь его сохранит

Мать серьезно разбившегося в ДТП в Лос-Анджелесе артиста Алексея Воробьева, которому 19 января, на Крещение, исполнилось 25 лет, Надежда Воробьева рассказала о состоянии своего сына.

Родительница известного певца надеется, что Леша поправится: "Я думаю, Господь его сохранит". По словам женщины, она родила сына именно в Крещение. И Алексей родился мертвым. "Надеемся, что все будет хорошо. Сын еще не все сделал в этой жизни, не все сказал, не все рассказал", - говорит Надежда Воробьева.

В среду утром директор певца сообщил, что Алексей Воробьев, представлявший Россию на "Евровидении-2011", который сейчас записывает в США новый альбом, ехал со студии в кабриолете с открытым верхом, когда в него на огромной скорости врезался другой автомобиль. Леша пострадал и находится в реанимации.

Мама певца подтвердила, что у сына черепно-мозговая травма,он реанимации лежит, передает piter.tv.

Пока неизвестно, понадобится ли Алексею Воробьеву операция, и как долго продлится его лечение.