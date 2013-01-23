Россиянин, протаранивший шлагбаумы на границе, задержан в Белоруссии ВИДЕО

Задержанный пояснил, что в течение 15 лет проживает на территории Германии. В последнее время у него началась ностальгия по России, поэтому он угнал машину у знакомых и решил уехать на родину.

Вечером 20 января россиянин попытался пересечь польско-белорусскую границу в пункте пропуска «Словатичи», однако предъявленные им документы на машину вызвали подозрения у пограничников. Они забрали бумаги для проведения более тщательной проверки, после чего злоумышленник решил бежать.

Как ранее сообщали «АН», в поисках нарушителя были задействованы все оперативные службы, введен план «Перехват». Одновременно белорусские милиционеры отправили запрос российским коллегам для уточнения личности нарушителя.



22 января, как сообщили в УВД Брестской области, данный гражданин 1989 года рождения был найден в одной из деревень Брестской области, в 20 км от пункта пропуска «Домачево», там же был обнаружен угнанный автомобиль.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении белорусской границы. Кроме того, местные стражи порядка отправили запросы по линии Интерпола в Германию на предмет причастности задержанного к другим преступлениям на территории этой страны.



