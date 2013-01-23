В городке Опочка под Псковом объявляют режим ЧС

Заброшенный и разрушающийся учебный корпус училища ПВО, расположенный в городе Опочка Псковской области, будет демонтирован. Для этого в Опочке вводится режим ЧС. Такое решение принято на внеочередном заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Это разрушающееся здание находится в центре города и представляет реальную угрозу жизни и здоровью жителей Опочки, поскольку расположено вблизи многоквартирного жилого дома.

Для того чтобы принять срочные меры по разбору корпуса, не дожидаясь решения Министерства обороны РФ о передаче объекта в муниципальную собственность, областная КЧС признала ситуацию чрезвычайной и рекомендовала и.п. руководителя муниципального образования Юрию Ильину ввести режим ЧС на территории города Опочка с установлением местного уровня реагирования. Введение режима ЧС позволит выбрать организацию, которая оперативно выполнит демонтаж, без объявления конкурсных процедур.

Средства на снос бывшего учебного корпуса в размере 7 млн рублей будут выделены из резервного фонда областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Соответствующее поручение дал губернатор Псковской области Андрей Турчак, сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе регионально администрации.

Военный городок в Опочке был создан после перевода высшего зенитного ракетного командного училища ПВО в 1962 году. Он занял около 46 га. В 1978 году училище было переведено в Днепропетровск. В Опочке разместилась воинская часть. После ее ликвидации в 1998 году здания комплекса стали приходить в запустение. Администрация района неоднократно направляла обращения собственнику объектов, Министерству обороны РФ, в надежде найти решение вопроса. Были предложены проекты по размещению в опустевших корпусах училища иных учреждений. Однако вопрос на протяжении десятилетия не находил решения. В 2011 году учебный корпус по улице Раи Гавриловой, в котором размещался штаб училища и казармы, частично обрушился.