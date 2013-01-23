В афганском небе лайнер России чуть не столкнулся с военным самолетом

В небе над афганской столицей произошло опасное сближение российского пассажирского лайнера и военного самолета. Воздушные суда оказались на расстоянии около трехсот метров друг от друга.

Boeing-767 авиакомпании Nordwind Airlines, летел вчера, 22 января, с острова Бали в Екатеринбург. На борту лайнера находилось 285 человек, из них 17 детей. Принадлежность военного самолета и его тип российский летчик не распознал.

Комментируя это сообщение, пресс-атташе российского посольства Степан Аникеев отметил, что у Афганистана практически нет военно-воздушных сил, в частности истребителей, однако речь может идти о самолете Международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF).



