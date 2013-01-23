Волгоградский учитель предлагал 12-летней ученице недвусмысленные отношения

Заявление в полицию на 30-летнего учителя, преподающего физкультуру в одной из школ Дзержинского района Волгограда, написали родители 12-летней Ольги Д. О недвусмысленном отношении к ней физкультурника родители узнали, когда Оля забыла закрыть страничку в соцсети.

Переписка дочки с учителем повергла маму и папу в шок: мужчина признавался малолетней ученице в своей страсти и предлагал свидание. Между тем, внимание педагога девочка отвергала.

Как оказалось, он даже приставал к ней во время уроков – пытался потрогать. Притязания начались с весны, но девочка о них молчала.

«По данному факту проводится проверка. Решается вопрос об аресте педагога, - сообщила «АН-онлайн» Наталия Куницкая, старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области. - Мужчина свою вину полностью признал.