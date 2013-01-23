Годовалая девочка выжила, выпав из легковушки под колеса грузовой фуры (ВИДЕО)

Страшное ДТП произошло на 529 километре трассы Москва-Уфа недалеко от Нижнего Новгорода. Чудом осталась жива годовалая девочка. Видео, снятое на регистратор очевидцем ДТП, попало в YouTube и также оказалось в распоряжении сотрудников ГИБДД.

Автомобиль Mitsubishi, в котором находилась семья москвичей с маленькой дочкой, двигался по трассе, когда водитель - отец ребенка - неожиданно потерял управление. Легковушку занесло прямо на мчавшийся навстречу грузовой автомобиль КамАЗ.

В одну секунду вместе с осколками заднего стекла иномарки на трассу выпала малышка.

В самый последний момент водитель грузовой фуры заметил ребенка на середине трассы и успел вывернуть руль. КамАЗ пронесся в нескольких сантиметрах от девочки. Малышка жива. Девочка получила только ушибы.