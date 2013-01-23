В Финляндии отобрали 6-летних детей-двойняшек у россиянки Светланы Карелиной

В Финляндии социальные службы забрали двоих детей у жительницы Петрозаводска Светланы Карелиной, которая вместе с 6-летними двойняшками Артемом и Соней приехала в страну на две недели по туристической визе, в гости к их отцу.

Финский правозащитник Йохан Бекман подчеркнул, что дети, мама которых — детский врач в Карелии, только гражданство России.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов попросил МИД РФ вмешаться в ситуацию. В своем "Твиттере" Астахов написал о ситуации Светланы Карелиной: "Фактически, по международным нормам и в соответствии с Гаагской Конвенцией, такие действия должны квалифицироваться как международное похищение детей".

О том, где сейчас находятся дети и что с ними происходит, их мать ничего не знает.

Отец двойняшек Сергей Тимонен — бывший муж женщины. В Финляндии он не работает, получает пособие. Йохан Бекман считает, что детей изъяли по инициативе отца.

В последние годы в Финляндии произошел ряд скандалов, связанных с изъятием детей из семей россиян.

В 2012 году в посольство РФ обратились за помощью 36 российско-финских семей, у которых был изъят 51 ребенок. Среди россиянок, пострадавших от действий финской службы опеки – Римма Салонен, Инга Рантала, Альбина Касаткина,

Анастасия Завгородняя. У Завгородней финны отняли четверых детей, в том числе грудного ребенка.