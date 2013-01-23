Владельцу пермского ночного клуба "Хромая лошадь" грозит 10 лет тюрьмы. В Перми в Ленинском районном суде города сегодня на процессе по делу о страшном пожаре в "Хромой лошади", жертвами которого в ночь на 5 декабря 2009 года стали 156 человек, государственный обвинитель Вадим Казаринов назвал сроки, к которым обвинение просит приговорить подсудимых.

По оценке гособвинения, смягчающим обстоятельством для бизнесмена Анатолия Зака является наличие малолетнего ребенка, а отягчающим – активная роль в совершении преступления. Зак был главным владельцем ночного клуба, получавшим основную прибыль от его деятельности и принимавшим основные управленческие и кадровые решения.

Прокурор в суде подчеркнул, что три фигуранта дела, обвиняемые в оказании небезопасных для жизни людей услуг, действовали в составе группы и по предварительному сговору. Гособвинитель просил переквалифицировать действия обвиняемых Анатолия Зака, исполнительного директора Светланы Ефремовой и арт-директора Олега Феткулова, оставив при этом вменяемую им часть 3 статьи 238 УК РФ.

Для Феткулова обвинение просит 4 года 10 месяцев в колонии-поселении, а Ефремову наказать на 2 года с отбыванием в колонии-поселении. Но обвинение считает необходимым отбытие ими наказания в колонии общего режима.

Пиротехникам Сергею и Игорю Дербеневым, устроившим смертельный фейрверк, а также бывшему инспектору госпожнадзора Дмитрию Рослякову обвинение просит определить наказание по 5 лет общего режима. Бывшему инспектору Госпожнадзора Наталье Прокопьевой прокурор считает возможным 4,5 года в колонии-поселении с отсрочкой исполнения наказания до момента, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Напомним, еще один фигурант дела – соучредитель "Хромой лошади" Александр Титлянов – скончался в московской больнице от полученных ранений 9 декабря 2009 года.

14 мая Ленинский районный суд Перми приговорил совладельца заведения Константина Мрыхина к 6,5 годам колонии общего режима. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство, так как после пожара в клубе он сбежал в Испанию. Мрыхин был экстрадирован в Россию летом 2011 года.