Жизнь ребёнка в Еврейской автономии оценили в миллион рублей

Облученский районный суд рассмотрел гражданское дело, связанное с гибелью годовалой девочки из поселка Теплоозёрск ЕАО. По заключению экспертов, малышка скончалась из-за халатности врачей – больнице присудили выплатить матери погибшей лишь один миллион рублей.

Как сообщила «АН-онлайн» руководитель пресс-службы суда ЕАО Наталья Трофимова, в октябре прошлого года в Теплоозёрскую центральную районную больницу (ЦРБ) поступила годовалая девочка с тяжёлыми травмами. «На ребёнка упала дома тумба с телевизором. Врачи несколько часов решали, какую помощь необходимо оказать девочке. В конечном итоге пострадавшую решили везти в Биробиджан. Малышка скончалась в областной больнице», - рассказала Наталья Трофимова.

Мать погибшей девочки обратилась в Облученский районный суд ЕАО с иском о возмещении материального ущерба и морального вреда, связанного со смертью ребёнка. По заключению экспертов, возможность сохранения жизни малышки в условиях Теплоозерской ЦРБ была.

Рассмотрев гражданское дело, исковые требования суд удовлетворил частично. Больница должна выплатить истице один миллион рублей, хотя мать погибшей просила 20 миллионов рублей. В настоящее время рассмотрено лишь гражданское дело. Конкретный виновный в гибели девочки пока не установлен, расследование уголовного дела продолжается.