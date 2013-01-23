В Подмосковье застрелилась женщина - ветеран ФСБ

В Подмосковье тело 54-летней женщины - ветерана пограничной службы ФСБ России обнаружено в квартире дома на улице Рабочей в городе Воскресенске. На теле женщины обнаружено огнестрельное ранение.

По версии следствия, ветеран ФСБ покончила с собой, выстрелив себе в голову из пистолета. Мотивом самоубийства женщины могла стать болезнь и травма ног, полученная около двух месяцев назад. Она неоднократно делилась с родственникам мыслями о самоубийстве.

Следствие устанавливает происхождение пистолета. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.