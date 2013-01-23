Полицейский отговорил изнасилованную женщину подавать заявление

Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении сотрудника отдела уголовного розыска, гражданина Владимира Кабалалиева.



Из материалов проверки следует, что к представителю власти обратилась за помощью гражданка. Она сообщила о том, что неизвестный ей мужчина напал на нее и изнасиловал.



Однако оперуполномоченный Кабалалиев был совсем не заинтересован помогать обратившейся к нему бедной женщине. Из личных соображений он убедил взволнованную происшествием женщину в отсутствии необходимости писать заявление об изнасиловании, сообщает газета «Меtrо».



Оперативник сказал, что оперативно-розыскные мероприятия по факту совершения преступления могут быть проведены без таких формальностей, как написание заявления.



Как отмечают сотрудники прокуратуры, Кабалалиев умышленно ввел в заблуждение женщину, у которой не было оснований, чтобы ему не доверять.



Никаких своевременных мер по раскрытию тяжкого преступления сотрудником полиции не было предпринято.

В результате бездействия представителя власти виновному в изнасиловании удалось бесследно скрыться от правоохранительных органов и уголовного преследования.



В отношении Кабалалиева возбуждено дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).