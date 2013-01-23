Полицейский отговорил изнасилованную женщину подавать заявление
23 января 2013, 10:44 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Прокуратура Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении сотрудника отдела уголовного розыска, гражданина Владимира Кабалалиева.
Из материалов проверки следует, что к представителю власти обратилась за помощью гражданка. Она сообщила о том, что неизвестный ей мужчина напал на нее и изнасиловал.
Однако оперуполномоченный Кабалалиев был совсем не заинтересован помогать обратившейся к нему бедной женщине. Из личных соображений он убедил взволнованную происшествием женщину в отсутствии необходимости писать заявление об изнасиловании, сообщает газета «Меtrо».
Оперативник сказал, что оперативно-розыскные мероприятия по факту совершения преступления могут быть проведены без таких формальностей, как написание заявления.
Как отмечают сотрудники прокуратуры, Кабалалиев умышленно ввел в заблуждение женщину, у которой не было оснований, чтобы ему не доверять.
Никаких своевременных мер по раскрытию тяжкого преступления сотрудником полиции не было предпринято.
В результате бездействия представителя власти виновному в изнасиловании удалось бесследно скрыться от правоохранительных органов и уголовного преследования.
В отношении Кабалалиева возбуждено дело по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).