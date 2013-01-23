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Сергей Полонский может быть освобожден из камбоджийской тюрьмы в ближайшие дни

23 января 2013, 09:24 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Полонский может быть освобожден из камбоджийской тюрьмы в ближайшие дни

Бизнесмен Сергей Полонский, находящийся под арестом в Камбодже, может быть освобожден из тюремного заключения в ближайшее время. В настоящее время решается вопрос с документами Полонского.

Один из работников тюрьмы, в которой содержатся трое россиян, рассказал, что никаких обвинительных заключений в отношении Полонского и его товарищей Константина Баглая и Александра Карачинского - нет. После освобождения Сергей Полонский сможет продолжить заниматься бизнесом в Камбодже. Сотрудник тюрьмы отметил, что камбоджийцы очень доброжелательно относятся к задержанным россиянам, передает ИТАР-ТАСС.

Накануне Полонский, находящийся в камбоджийской тюрьме, в интервью "Вестям" на телеканале "Россия-1" выразил уверенность в том, что суд над ним уже состоялся. Он также заявил, что у него до сих пор нет адвоката.

Он также рассказал, что прокурор давал ему на подпись бумаги и обещал выпустить, но впоследствии его вернули обратно в тюрьму.

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