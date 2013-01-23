В Москве покончил с собой профессор одного из вузов

В Москве профессор историко-политических наук одного из вузов покончил с собой у себя в квартире дома на северо-востоке столицы. Мужчина вонзил себе в грудь подаренный кортик. Супруга профессора рассказала, что в последнее время он был в депрессии.

Вечером преподаватель вернулся домой из университета расстроенный. Когда женщина вернулась домой, дверь в квартиру была заперта изнутри на щеколду, передает РИА Новости.

Следствие склоняется к версии суицида. Профессор ударил себя в грудь кортиком дважды. Оружие нашли рядом на тумбочке.

Проводится расследование смерти московского преподавателя.