Два самолета МЧС доставили из Сирии в Москву 77 россиян

В Москву вернулись 77 россиян из Сирии, которых доставили два самолета МЧС РФ. В аэропорту «Домодедово» приземлились Як-42 и Ил-76, прилетевшие из Бейрута. На Як-42 прибыли 28 человек, пожелавшие покинуть страну, в которой около двух лет идет противостояние.

Ил-76 доставил 49 пассажиров. В полете людей сопровождали психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ и врачи отряда "Центроспас". Среди прибывших в Москву — россиянки, вышедшие замуж за сирийцев, их дети, мужья — те, у кого есть гражданство РФ. Это жители сирийский городов: Дамаска, Алеппо, Хамы, Хомса. У некоторых из них совсем нет теплой одежды. Для них спасатели приготовили форменные бушлаты и другую теплую одежду, чтобы они не замерзли в морозной Москве, напомним, в столичном регионе морозы до минус 20 градусов.

В аэропорту для вернувшихся из Сирии развернуты пункты медицинской и психологической помощи, а также пункт ФМС. МЧС открыло горячую линию для родственников прилетевших из Сирии. По телевону 8–800–775–17–17 можно звонить бесплатно.

Из аэропорта прибывших из Сирии в специальных автобусах развезут по местам назначения и дальнейшего транзита, иногородних доставят на вокзалы, а москвичей — к месту жительства.

По данным консульства России в Сирии, в стране проживают еще не менее 25 тысяч россиянок, вышедших замуж за сирийцев. МИД РФ подчеркнул, что это была не плановая эвакуация, а выезд граждан, не могущих оставаться в Сирии в силу обстоятельств, в том числе лишились крова и средств к существованию.