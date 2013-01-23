В Саранске запретили продавать «веселящий газ»

Четыре тысячи рублей должна заплатить саранская предпринимательница в доход государства за то, что в своей торговой точке продавала без оформления соответствующих документов вещество, подлежащее обязательному лицензированию. Такое решение вынес Арбитражный суд Мордовии.

Судебное решение принято на основании документов, полученных из прокуратуры Октябрьского района Саранска. Сотрудники надзорного ведомства установили, что предпринимательница в своем магазинчике под вывеской "Веселящий газ здесь, попробуй смех на вкус", продавала металлические баллончики, содержащие закись азота (N2О). На законодательном уровне уже неоднократно обсуждались предложения о том, чтобы отнести это вещество в разряд наркотиков, однако окончательное решение пока не принято.

Но оказалось, что в любом случае даже формального повода для свободной продажи этого газа у предпринимательницы не было: так как закись азота является газом, используемым в медицинских целях, для его реализации необходима лицензия на осуществление фармацевтической деятельности. Именно этот документ у предпринимательницы отсутствовал, что и послужило поводом для возбуждения административного дела по статье КоАП РФ об осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии.

Закись азота, веселящий газ, один из окислов азота. Применяется в медицине в смеси с кислородом как средство для ингаляционного наркоза при хирургических операциях, родах, иногда при инфаркте миокарда. Назван веселящим газом английским химиком Х. Дэви, который, изучая на себе действие закиси азота, обнаружил в начальной фазе возбуждение, сопровождающееся смехом и беспорядочными телодвижениями, в последующем – потерю сознания.