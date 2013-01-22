Полонский: все происходящее - сумасшествие (ВИДЕО)

Сергей Полонский, находящийся в камбоджийской тюрьме, в интервью "Вестям" на телеканале "Россия-1" выразил уверенность в том, что суд над ним уже состоялся. Он также заявил, что у него до сих пор нет адвоката.

Они в тюрьме отбывают наказание, считает Полонский. Он также рассказал, что прокурор давал ему на подпись бумаги и обещал выпустить, но впоследствии его вернули обратно в тюрьму.

"Нам судья зачитал конкретно: 3 года, 3 года и 1 год. Все это иллюзия, что там у вас говорят", — сказал Полонский.

Бизнесмен признал, что был конфликт с командой, которая отказалась выполнять его приказы. Одних он запер в каюте, а оставшегося ударил после того, как моряк накинулся на него. Потом, по словам Полонского, он отправил моряков вплавь до берега, но те уже успели вызвать военных.

Миллиардер назвал все происходящее сумасшествием и выдвинул версию, что его намеренно хотят представить наркоманом и невменяемым, чтобы забрать бизнес.

Он считает себя с товарищами никому не нужными. Российский консул был только один раз. Партнеры бросили, друзья предали.

- У меня нет больше друзей. Просьба меня больше не беспокоить.



