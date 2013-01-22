Растерянной пассажирке вернули забытый в туалете поезда миллион

Супруги, уроженцы Грузии, жившие в Костроме, решили вернуться на родину, когда у отца главы семейства случился инсульт. Они продали всё своё имущество в Костроме и со всеми сбережениями сели в поезд.

В поезде Москва — Владикавказ женщина забыла специально сшитый пояс со всеми деньгами (29 тысяч евро и 3,5 тысячи долларов) в туалете.

Пропажу супруги обнаружили уже в Беслане, когда вышли из поезда и сели в такси. Расстроенные, они сразу же обратились в полицию.



Деньги были найдены дома у попутчицы супругов, которая их сразу же отдала. Наказана она не будет, хотя и не сообщила о своей находке в полицию.



