За видео с дракой Полонского наказали чиновника камбоджийской тюрьмы

Начальник хозяйственной службы тюрьмы в Сиануквиле отстранен от работы на три месяца за то, что продал изданию Life News видеозапись ссоры бизнесмена Сергея Полонского со своими знакомыми, сообщает во вторник Voice of America Khmer со ссылкой на замначальника тюрьмы.

Трехминутный ролик, выложенный на сайте Life News 18 января, демонстрирует ссору Полонского с сыном своего партнёра Николая Дорошенко Остапом, и был снят на территории тюремного двора.

Сообщается, что неизвестный журналист, по видимому из России, заплатил Морку Софалу (имя начальника хозслужбы), чтобы тот снял Полонского в тюрьме.

Полонский и двое его друзей, Александр Карачинский и Константин Баглай были арестованы камбоджийской военной полицией в самом конце декабря по обвинению в совершении насилия и лишении свободы нескольких камбоджийских моряков.

Позднее, как уже писали “АН-онлайн”, Полонский выплатил морякам компенсацию за свои действия, однако следственные действия в отношении трех россиян продолжаются.

Российский адвокат Полонского Александр Добровинский также подтвердил «АН-онлайн» информацию, что тот был переведен в тюремный карцер после того, как сжег свои личные вещи. Он также отметил, что не является адвокатом бывшего основателя Mirax Group в Камбодже и информация до него доходит через третьих лиц.

«Я не настолько хорошо знаю кхмерский язык, чтобы работать там», - сказал Добровинский.