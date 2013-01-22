Последние дни Долматова. Адвокаты рассказали, как развивались события

Ассоциация адвокатов России за права человека опубликовала информацию о последних пяти днях жизни погибшего другоросса Александра Долматова. За несколько дней до смерти поведение оппозиционера изменилось.

Он перестал встречаться с адвокатом, боялся, что его собираются убить. Адвокаты также говорят, что Долматов был найден повешенным.

Как сообщил ассоциации нидерландский правозащитник Гирт Атис, на время соискания убежища в Нидерландах Александр был помещен в центр для беженцев Gravendeel в 100 км от Амстердама и недалеко от Роттердама. По словам адвоката Долматова Марка Вингардена, перед смертью поведение Долматова резко изменилось: он перестал говорить о России, россиянах и ФСБ, хотя ранее свободно и открыто говорил о проблемах на родине и о людях.



Адвокат посчитал странным такое внезапное изменение в поведении, спрашивал Александра, угрожает ли ему кто-то, на что тот отвечал отрицательно. Адвокат предложил Долматову связаться с представителями службы безопасности Нидерландов для обеспечения безопасности. Согласился он или нет — неизвестно.



Как рассказывает правозащитник, в начале декабря 2012 года прошение о предоставлении убежища Александра Долматова было отклонено, так как, по мнению миграционной службы, в России ему якобы ничто не угрожало, кроме штрафа в размере 500 рублей. Сам Долматов прошлым летом перед отъездом за границу говорил, что покинул Россию, опасаясь, что так же, как и более десятка на тот момент участников митинга против Владимира Путина на Болотной площади, может стать фигурантом уголовного дела о «массовых беспорядках».



Адвокат самостоятельно принял решение о подаче апелляции, поскольку Александр перестал встречаться и 11 января жалоба была подана.



После этого события развивались так: 13 января Долматов самостоятельно вызвал полицию, считая, что его жизни что-то угрожает. Приехавшие полицейские не нашли доказательств какой-либо угрозы жизни другоросса, однако отвезли его в участок, «так как он был сильно возбужден».



14 января 2013 года Долматова задержали, при этом Марк Вингарден не был об этом уведомлен.

16 января 2013 года оппозиционера доставили в депортационный центр в Роттердаме, где поместили в специальный блок для беженцев с психологическими проблемами и склонных к суициду, где он находился один. Ранее Гирт Атис говорил, что Долматов предпринимал несколько попыток суицида, но его оставили в тюрьме для беженцев.

Утром 17 января 2013 года Александр Долматов был найден мертвым.



В настоящее время Марк Вингарден пытается получить информацию для Людмилы Дорониной, матери Александра Долматова, когда тело оппозиционера будет доставлено в Россию: по оценкам нидерландской похоронной службы, взявшей на себя вопросы репатриации, это займет не менее трех недель.

Ранее "АН" сообщали: Лидер «Другой России» считает, что западные спецслужбы с пристрастием допрашивали российского конструктора Александра Долматова, бежавшего в Голландию и покончившего жизнь самоубийством.