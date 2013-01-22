Хеппи-эндом закончились два ЧП с волгоградскими малышами

Сразу две истории с малышами взбудоражили волгоградцев в нынешние сутки. Накануне вечером одна из жительниц города Суровикино отлучилась из дома по делам. Из-за дождя и слякоти четырёхлетнего сына Виталика она решила оставить дома.

Малыш, по признанию матери, отличался завидной самостоятельностью. Но на сей раз это качество, как только мама ушла, заставило мальчишку открыть окно и залезть на карниз второго этажа. А вот вернуться назад уже не смог – было страшно.

Пацаненок заревел и стал звать маму. Соседи услышали плач мальчика. Они сразу же позвонили по телефону 01. В считанные минуты пожарный расчёт 56 пожарной части оказался на месте. С помощью трёхколенной лестницы сотрудники МЧС добрались до ребёнка. Один из спасателей крепко взял плачущего мальчика и аккуратно спустился вниз. Затем Виталик в компании местного участкового дождался маму, которая после этого инцидента пообещала, что больше никогда не будет оставлять сына дома одного.

А вот 6-летний Андрюша Жирнов из Кировского района Волгограда провел на улице всю ночь. Почти 12 часов его искали несколько сотен полицейских, волонтеры. В середине сегодняшних суток мальчик наконец отыскался. Накануне вечером, воспользовавшись тем, что папа выбежал из квартиры и забыл закрыть дверь, Андрей пошел на прогулку и пропал.

«Мальчик жив, видимых следов насилия на теле ребенка не обнаружено. Андрея везут в отдел полиции, где будут установлены подробности его ухода из дома, а также где и с кем он находился все это время, - сообщили «АН-онлайн» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. 6-летний Андрюша Жирнов просил помощи у прохожих, но взрослые его не заметили.