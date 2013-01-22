В Пермском крае в городе Лысьва произошли два аварийных отключения воды

Жители города Лысьва остались без воды, 21.01.2013 в 10 часов 13 минут г. произошел порыв трубы холодного водоснабжения, d=300 мм., на ул. Чапаева, 23 в Лысьве, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Пермскому краю.

Отключенными от водоснабжения остались 5 многоквартирных домов с населением 860 человек. Социально-значимые объекты под отключение не попали, теплоснабжение населения не нарушено.

Аварийно-восстановительные работы проводятся силами бригады ООО «Лысьва-Теплосервис» в составе 5 человек и 1 единицы техники. Ориентировочное время устранения аварии 24 часа 00 минут 22.01.2013 г.

Немногим позже произошёл второй случай аварийного отключения, 21.01.201313 в 20 часов 15 минут г. произошел порыв трубы холодного водоснабжения, d=300 мм., на перекрестке ул. Пионеров и проспекта Победы в г. Лысьва. В результате аварии отключенными от водоснабжения остались 950 частных жилых домов с населением 1680 человек, здание инфекционного отделения Лысьвенского городской больницы. Теплоснабжение населения не нарушено.

Аварийно-восстановительные работы проводятся силами бригады ООО «Лысьва-Теплосервис» в составе 5 человек и 1 единицы техники.

Ориентировочное время устранения аварии 22 часа 00 минут 22.01.2013 г.

По состоянию на 16 часов 00 минут 22.01.2013 г., всего на территории Лысьвенского городского округа без водоснабжения продолжают оставаться 5 многоквартирных и 950 частных жилых домов.

Всего для ликвидации аварии привлечено 10 человек, 2 единицы техники.