Полиция помогла женщине найти миллион, забытый в туалете поезда

Сотрудники полиции помогли вернуть миллион рублей пассажирке поезда Москва - Владикавказ, которые женщина забыла в туалете. В семье женщины случилось несчастье, заболел близкий родственник. Деньги требовались на лечение.

Супруги, уроженцы Грузии, жившие в Костроме, решили вернуться на родину, когда у отца главы семейства случился инсульт. Они продали квартиру и все, что можно.

Всего получилось 29 тысяч евро и три с половиной тысячи долларов (примерно 1,2 миллиона рублей). Женщина зашила деньги в специально приспособленный пояс. Супруги на поезде отправилась в путь.

Представители управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что пояс с крупной суммой денег пассажирка забыла в спешке, так как ручку двери туалета постоянно кто-то дергал, передает РИА Новости.

Супруги вышли из поезда в Беслане, сели в такси. И спохватились. Они сразу обратились во Владикавказский линейный отдел МВД России на транспорте. Полицейские разговаривали с каждым пассажиром, выходившим из поезда после потери женщиной пояса с деньгами. Постепенно круг подозреваемых сузился до некой женщины. Проводница назвала Людой, но на самом деле оказалась Индирой — жительницей селения Эльхотово.

Когда у нее в доме появился оперативник, Индира поняла, в чем дело. Она призналась, что увидев пояс с деньгами растерялась и решила пока забрать себе. Не потратила ни единого евро.

Полицейские не усмотрели признаков состава преступления в действиях женщины, у которой обнаружились деньги.