В Брянской области повесился школьник, начата доследственная проверка

В Брянской области сегодня повесился школьник, начата проверка, тело мальчика обнаружено 22 января во дворе одного из жилых домов в селе Селечня Суземского района, погибшему было всего 15 лет.

Предварительно установлено, что подросток повесился на турнике во дворе домовладения, где он проживал с бабушкой и старшим братом, следователи обнаружили записку, в которой потерпевший просит прощения у родственников за свой поступок, о причинах которого он не сообщает.

В качестве возможных мотивов суицида школьника рассматриваются неприятности в семье, связанные с разрывом отношений между родителями.