В Череповце автобус врезался в опору светофора, пострадали пассажиры, авария произошла в понедельник вечером, рейсовый автобус "МАЗ 104" маршрута №13 двигался в направлении от Октябрьского моста, когда попал в аварию.

Водитель рейсового автобуса, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, не справился с управлением и автобус врезался в опору светофора, пострадали 7 пассажиров общественного транспорта, 10-летний мальчик сломал руку и ушиб голову, две 56-летние женщины получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.