В Стерлитамаке два человека погибли в пожаре, сгорело одно из личных подсобных хозяйств, огонь около полуночи заметили соседи и вызвали огнеборцев, дальнейшее распространение огня усилиями сотрудников МЧС удалось предотвратить.

На месте пожарища в ходе разборов завалов обнаружено тело хозяина дома (1975 г.р.), и его жены (1967 г.р.), причина пожара устанавливается.