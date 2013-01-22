//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Происшествия

Бывший глава дальневосточного поселка заплатил штраф за продажу домов с людьми

22 января 2013, 12:15 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

Бывший глава дальневосточного поселка заплатил штраф за продажу домов с людьми
Фото www.mechta.ucoz.lv

В Хабаровском крае осужден бывший глава поселка Заветы Ильича. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с мая 2009 по июнь 2010 годов 47-летний мужчина продал своей знакомой семь деревянных домов, которые принадлежали поселку. При этом он даже не принял во внимание, что на момент продажи там проживали три человека. Сумма сделки составила 83 тыс. рублей, хотя фактически дома стоили больше миллиона. Таким образом, бюджету поселка был нанесен ущерб в размере более 900 тыс. рублей. Для чего женщина купила эти строения, не уточняется. Но, по одной из версий, она хотела организовать там некую зону отдыха – домики находятся недалеко от реки.

Ранее суд уже признал сделки купли-продажи недействительными. А теперь уже бывший глава поселка отделался штрафом в 150 тыс. рублей, хотя ему грозило лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

В Хабаровске считают, что обойти запрет на вывоз леса за рубеж будет несложно

В Хабаровске считают, что обойти запрет на вывоз леса за рубеж будет несложно 10:50

Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заявил о том, что велика вероятность полного запрета на вывоз российского леса в Китай. Причиной тому – деятельность так называемых черных лесорубов. Но в Хабаровске считают, что полный запрет на деле может быть обойден. >>
В Хабаровском крае снова будут экономить на чиновниках

В Хабаровском крае снова будут экономить на чиновниках 10:48

Недавно назначенный зампредом правительства Хабаровского края Владимир Хлапов поведал о рабочих планах на ближайшее будущее. Он также, как и представивший его на должность губернатор, намерен экономить на чиновниках. >>
Хабаровчане назвали уровень справедливой зарплаты

Хабаровчане назвали уровень справедливой зарплаты 10:47

Среди россиян был поведен опрос, темой которого стала справедливая заработная плата. Как оказалось, у хабаровчан одни из самых высоких запросов на справедливость оплаты труда. >>
В Хабаровском крае лесовозам запретили ездить по исчезающей трассе

В Хабаровском крае лесовозам запретили ездить по исчезающей трассе 10:39

В Хабаровском крае введен запрет на передвижение лесовозов по Мухенской трассе. Распоряжение подписал губернатор. >>
В Хабаровском крае собираются побить рекорд по золотодобыче

В Хабаровском крае собираются побить рекорд по золотодобыче 08:46

Промышленные предприятия по добыче золота в Хабаровском крае намерены установить новый рекорд. По плану – достичь показателя в 24,9 тонны драгоценного металла до конца 2019 года. >>
Редкие фиолетовые грибы найдены под Хабаровском

Редкие фиолетовые грибы найдены под Хабаровском 15.08 16:13

В Хабаровском крае на границе с заповедником «Большехехцирский» были обнаружены необычные грибы яркого фиолетового цвета. >>

//новости партнеров

Режим ЧС введен в Хабаровском крае из-за вируса африканской чумы

Режим ЧС введен в Хабаровском крае из-за вируса африканской чумы 15.08 16:02

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение об установлении на территории региона режима чрезвычайной ситуации. Причина тому – африканская чума свиней, занесенная на Дальний Восток России предположительно из Китая. >>
В Хабаровском крае вводится сертификат дополнительного образования

В Хабаровском крае вводится сертификат дополнительного образования 15.08 14:10

Дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет в Хабаровском крае могут посещать кружки и секции, оплата которых может производиться с помощью специального сертификата дополнительного образования. >>
ФАС запретил медучреждениям Хабаровского края покупать капельницы из КНР

ФАС запретил медучреждениям Хабаровского края покупать капельницы из КНР 15.08 12:02

Одно из медицинских учреждений Хабаровского края не смогло приобрести капельницы. Больница должна была закупить трубки китайского производства, на покупку которых был наложен антимонопольный запрет. >>
115 населенных пунктов в Хабаровском крае под угрозой затопления

115 населенных пунктов в Хабаровском крае под угрозой затопления 14.08 16:54

В Хабаровском крае на сегодняшний день вода угрожает 115 населенным пунктам. В зоне риска находятся 18,5 тысяч человек. >>
Хабаровский край потратит на ВЭФ рекордные 37 миллионов рублей

Хабаровский край потратит на ВЭФ рекордные 37 миллионов рублей 14.08 13:49

Самая дорогая экспозиция Восточного экономического форума за всю пятилетнюю историю мероприятия принадлежит Хабаровскому краю – это павильон, который регион представит в этом году. >>
Хабаровский край накрыла третья волна паводка

Хабаровский край накрыла третья волна паводка 14.08 13:33

Сильные ливни, не желающие покидать Хабаровский край, усложнили паводковую обстановку на реках Амур, Уссури, Бурея и Сугнгари. Третья волна дождевого паводка, подтопила уже два района – Хабаровский и Нанайский, а также сам краевой центр. >>

//Новости ADWILE

В Хабаровском крае промысловики обещают невысокие цены на рыбу

В Хабаровском крае промысловики обещают невысокие цены на рыбу 14.08 13:22

Несмотря на ограничения по вылову кеты и горбуши в период летней путины, промысловики Хабаровского края обещают поставить в торговые сети региона порядка 380 тонн рыбы. Цены обещают быть сниженными. >>
По тревоге подняли 2000 зенитчиков в Хабаровском крае

По тревоге подняли 2000 зенитчиков в Хабаровском крае 14.08 11:02

Командование Восточного военного округа проверило боевую готовность зенитчиков. Расчеты и боевая техника направлена на полигон в Бурятию. >>
Ирена Понарошку вступилась за мать насильственно привитой хабаровчанки

Ирена Понарошку вступилась за мать насильственно привитой хабаровчанки 13.08 14:33

В Хабаровске медики сделали прививку новорожденной девочке с помощью решения суда. Известная телеведущая и блогер Ирена Понарошку написала об инциденте в своем аккаунте в Instagram. >>
Амур у Хабаровска может подняться до 680 см из-за тайфунов

Амур у Хабаровска может подняться до 680 см из-за тайфунов 13.08 13:43

Тайфуны «Лекима» и «Кроса» угрожают опасности береговой зоне Хабаровска >>
Спасавший детей на пожаре в Холдоми мальчик награжден орденом Мужества посмертно

Спасавший детей на пожаре в Холдоми мальчик награжден орденом Мужества посмертно 13.08 12:40

11-летний Алексей Мартыненко награжден посмертно за героизм орденом Мужества. Мальчик ценой собственной жизни помогал выводить из огня детей на пожаре в детском палаточном лагере Холдоми. >>
Прокуратура в Хабаровском крае заинтересовалась местной «ртутной рыбой»

Прокуратура в Хабаровском крае заинтересовалась местной «ртутной рыбой» 13.08 12:17

Амурская Бассейновая природоохранная прокуратура заинтересовалась информацией, распространённой в медиа-пространстве, о том, что рыба в Амуре поражена ртутью. Об опасном содержании тяжелого металла в водах Амура били тревогу экологи и общественники. >>

//Новости МирТесен

Хабаровский край примерит на себя подключение к инженерным сетям по-московски

Хабаровский край примерит на себя подключение к инженерным сетям по-московски 13.08 12:02

План «быстрых побед» представил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Совета при полномочном представителе Президента в ДФО Юрии Трутневе. План был скорректирован ранее. >>
В Хабаровске военные обеспечат себя собственной сотовой связью

В Хабаровске военные обеспечат себя собственной сотовой связью 12.08 20:48

В Хабаровске появятся первые в России отряды, способные обеспечивать войска собственной сотовой связью. Министерство обороны сформирует новые бригады связистов. Хабаровск и Новосибирск станут первыми городами страны, где появятся такие отряды. >>
Павильон Хабаровского края на ВЭФ развеет стереотип об уникальности Приморья

Павильон Хабаровского края на ВЭФ развеет стереотип об уникальности Приморья 12.08 16:16

Завершается монтаж павильона Хабаровского края для Восточного экономического форума. Окончить работы планируется к 30 августа. >>

//Новости партнеров

Хабаровскому краю грозит африканская чума

Хабаровскому краю грозит африканская чума 12.08 16:13

Власти Хабаровского края решили подстраховаться в связи со вспышкой африканской чумы свиней в соседних Приморском крае и Амурской области. Такое заболевание уже приходило в регион. >>
Губернатор Хабаровского края рассказал о перспективах сотрудничества с Индией

Губернатор Хабаровского края рассказал о перспективах сотрудничества с Индией 12.08 15:32

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал о перспективах российско-индийского сотрудничества. Глава региона выступил на пленарном заседании во Владивостоке. >>
В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью

В Хабаровском крае рыба и красная икра поражены ртутью 12.08 15:31

Одна из крупнейших российских рек – Амур – заражена ртутью. В Хабаровском крае идет летняя и скоро начнется осенняя путина, практически вся рыба – в том числе и лосось – в той или иной степени поражена опасным тяжелым металлом. >>

//Новости СМИ2

Автоматический межсетевой роуминг введен в Хабаровском крае на время ЧС

Автоматический межсетевой роуминг введен в Хабаровском крае на время ЧС 11.08 10:27

На территории Хабаровского края действует автоматически включенный межсетевой роуминг. Он будет распространяться на время действия режима ЧС. >>
Хабаровские спасатели срочно отправились в соседнюю ЕАО

Хабаровские спасатели срочно отправились в соседнюю ЕАО 11.08 10:20

В Хабаровске 20 военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России направили в Смидовичевский район Еврейской автономной области. >>
«Никаких проблем»: в Хабаровском крае губернатор снял режим ЧС на «Холдоми»

«Никаких проблем»: в Хабаровском крае губернатор снял режим ЧС на «Холдоми» 11.08 10:11

В Хабаровском крае снят режим чрезвычайной ситуации на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где из-за пожара погибли четыре ребенка. Распоряжение о снятии режима ЧС отдал губернатор Сергей Фургал. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
2

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова
3

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
4

Татьяна Буланова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
5

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры