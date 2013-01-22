Бывший глава дальневосточного поселка заплатил штраф за продажу домов с людьми

В Хабаровском крае осужден бывший глава поселка Заветы Ильича. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с мая 2009 по июнь 2010 годов 47-летний мужчина продал своей знакомой семь деревянных домов, которые принадлежали поселку. При этом он даже не принял во внимание, что на момент продажи там проживали три человека. Сумма сделки составила 83 тыс. рублей, хотя фактически дома стоили больше миллиона. Таким образом, бюджету поселка был нанесен ущерб в размере более 900 тыс. рублей. Для чего женщина купила эти строения, не уточняется. Но, по одной из версий, она хотела организовать там некую зону отдыха – домики находятся недалеко от реки.

Ранее суд уже признал сделки купли-продажи недействительными. А теперь уже бывший глава поселка отделался штрафом в 150 тыс. рублей, хотя ему грозило лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.