Консул Венгрии попал в ДТП в Петербурге

Генеральный консул Венгрии в Петербурге попал в ДТП в центре Северной столицы.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне в 18:20 на регулируемом перекрестке улиц Марата и Звенигородской автомобиль Audi A4 с дипломатическим госномером под управлением 47-летнего Габора Надя при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем Volkawagen. За рулем второй иномарки находился 47-летний петербуржец.



В результате ДТП пострадавших нет, консульская машина имеет незначительные повреждения.