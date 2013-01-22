В Алтайском крае на железнодорожном переезде произошло ДТП, погибли четверо

В Алтайском крае на железнодорожном переезде произошло ДТП, погибли четыре человека, ДТП произошло около 12.00 по местному времени на регулируемом переезде в 0.6 км от н.п. Захарово (Рубцовский район) Алтайского края.

Предварительно установлено, что грузовой состав направлялся из с. Алтайское в н.п. Локоть, локомотив столкнулся с Toyota Mark II, погибли 4 пассажира автомобиля.

Движение поездов восстановлено, в ликвидации последствий ДТП были задействованы: 11 единиц техники, 26 человек от всех взаимодействующих структур, в том числе от МЧС 2 единицы специальной и пожарной техники и 6 человек личного состава, сообщает ГУМЧС по Алтайскому краю.