Горнолыжница врезалась в дерево на горе Большевик и скончалась

Жительница Южно-Сахалинска на горнолыжном курорте при спуске с горы Большевик врезалась в дерево и скончалась. 40-летняя женщина каталась на горных лыжах в темное время суток. Не исключено, что не увидела преграду.

По словам очевидцев, спасатели комплекса «Горный воздух» пытались оказать женщине помощь, за жизнь горнолыжницы боролись и оперативно прибывшие на место ЧП врачи «скорой», сообщают местные СМИ.

По предварительным данным, женщина нарушила технику безопасности. Следственный комитет по региону в настоящее время по факту несчастного случая начал проверку.