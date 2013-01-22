В Подмосковье перевернулась маршрутка, пострадали пассажиры

Сегодня в Подмосковье в результате ДТП перевернулась маршрутка, пострадали пассажиры, ДТП произошло, по данным сотрудника ГУМЧС по Московской области, около 7.20 в Истринском районе Московской области у деревни Лешково.

Предварительно установлено, что маршрутное такси "Мерседес" столкнулось с автомобилем ИЖ-2127, на месте ДТП работает оперативная группа Истринского гарнизона пожарной охраны , пожарно-спасательной части № 227, 6 бригад скорой медицинской помощи, УВД, ГИБДД.

Авария, по данным представителя ГУМЧС по Московской области, произошла на дороге "Лесково-Новинки".

На месте ДТП работают медики, сотрудники ГИБДД и спасатели, пострадали, по предварительным данным, пять пассажиров маршрутки.