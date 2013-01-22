В Тверской области в ДТП погибли два человека, авария произошла в понедельник в 20.30 на 234-м километре федеральной автомобильной дороги М9 "Балтия", столкнулись рейсовый автобус и "Шевроле-Нива".

В ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, из 14 пассажиров автобуса никто не пострадал.

Причину и виновника аварии, в которой двое погибли, установит дознание.