В Омске школьник спрыгнул с моста и разбился, ведется проверка

В Омске 11-летний школьник спрыгнул с моста имени 60-летия ВЛКСМ, прыжок, ставший для подростка смертельным, случился в 20 метрах от берега, ребёнка пытались спасти, ещё живым мальчика доставили в больницу, где он скончался.

Пострадавшего прооперировали, но он скончался.

О проблемах в семье погибшего не сообщается, ведется доследственная проверка.