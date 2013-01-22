В Иркутске потушен крупный пожар, возникший в многоквартирном доме
22 января 2013, 07:16 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]
22 января 2013, 07:16 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]
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