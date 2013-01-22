В Иркутске потушен крупный пожар, возникший в многоквартирном доме

В Иркутске сотрудники МЧС потушили пожар,возникший в одной из квартир муниципального жилого дома в Иркутске по улице Рабочего штаба,предварительно установлено, что огонь распространился из квартиры номер 97.

С месте чрезвычайного происшествия эвакуированы 200 человек, среди них - 32 ребёнка, погибших и пострадавших в пожаре нет.

К тушению пожара привлекались 54 человека и 24 единицы техники, из них от МЧС - 12 единиц техники и 30 человек, сообщает пресс-служба ГУМЧС по Иркутску.