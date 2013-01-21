26 человек остаются в больницах после ДТП в Самарской области (ВИДЕО)

26 человек-паломников остаются в больницах после крупной дорожной аварии, случившейся утром в понедельник в районе поселка Елховка на трассе на 115-ом км трассы «Самара-Ульяновск» в Самарской области. жертвами ДТП стали два человека - водитель автобуса, перевозившего паломников, и мужчина - пассажир.

Утром грузовой автомобиль МАЗ, груженый металлом, вылетел на встречку и врезалась в автобус с 47 паломниками, которые возвращались домой из села Булгары. Водитель автобуса погиб на месте, один из пассажиров скончался в больнице. Для пятерых раненых в наиболее тяжёлом состоянии из Самары был срочно вызван вертолёт с врачами и кровью для переливания.

В автобусе находилось 47 человек, 12 пострадавших доставлено в Центральную районную больницу села Елховка.

Виновник лобового столкновения, предварительно, водитель фуры, который не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Он также получил травмы средней степени тяжести: ушиб, переломы ребер. Все обстоятельства произошедшего будут выясняться в ходе следствия. Если виновным будет признан водитель грузовой фуры, ему грозит до девяти лет лишения свободы.