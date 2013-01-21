Александр Прорвич: Сергей Филин строит новые творческие планы

Художественный руководитель балетной труппы Большого театра Сергей Филин перенес первый этап операций. Предстоит долгое и непростое лечение и восстановление. Всякий нормальный человек сопереживает и сочувствует. Особенно непросто в эти дни родным и близким Сергея. Его тесть, Александр Антонович Прорвич, рассказал «Аргументам недели» о происшествии и о том, как себя сейчас чувствует Сергей Филин.

АН: Александр Антонович, и наши читатели, и редакция, по-человечески переживаем за здоровье Сергея. Как он?

Александр Прорвич: Вы абсолютно правы - тех, которые переживают в чисто человеческом плане, подавляющее большинство, и, вы не поверите, тысячи звонков со всех концов земного шара. И на Сережин телефон, и на Машин, моей дочки, и на мой. И все, прежде всего, спрашивают о здоровье, люди готовы дать кровь, кожу, все что угодно, для того, чтобы Сережа пошел на поправку. Предлагают и частные клиники, и частные самолеты, чтобы перевезти его куда угодно. Вот такой отклик. Но есть и кучка негодяев, которые в желтой прессе опускаются в это время до того, что хотят какие-то сплетни запускать. Получается, они продолжают плескать кислотой, но уже в душу ему и его близким. Вместо того, чтобы вместе сплотиться и найти этих гадов, которые заказали и осуществили нападение.

АН: А Сергей себя как сейчас чувствует? Вы с ним общались?

Александр Прорвич: Я вчера у Сергея был достаточно долго. Маша (супруга Сергея и дочь собеседника - АН) с ним постоянно рядом. Вчера у него глаза были еще закрыты швами, поскольку туда вживляли мембраны, клетки, чтобы защитить ткани от дальнейшего отмирания. И как говорили врачи, этот процесс имеет положительную динамику, т.е. с задачей на тот момент справились.

Сегодня утром мне Маша рассказала, что его осмотрели. Убрали эти швы с век. Глаза открылись. Сквозь пелену он что-то видит. Дальше будет консилиум. Завтра будет операция на лице, чтобы удалить кожу, чтобы она не заносила инфекцию в глаза. Потом повторная операция уже на глаза. Врачи настроены оптимистично. Надеемся, удастся сохранить зрение, в каком виде пока не понятно. Потом уже будем решать, где будем делать пластику лица. У нас или не у нас.

АН: Сложностей с медиками не возникало?

Александр Прорвич: У нас замечательные врачи, откликнулись мгновенно. Я сначала пытался сам организовать. А потом оказалось, что главный врач Большого театра Олег Михайлович Яковлев всех поднял на ноги. Дальше и министр здравоохранения, и руководитель Московского департамента здравоохранения откликнулись. И родственникам даже не приходится ничего предпринимать в этом плане. На самом верхнем уровне поддержка. Потрясающе просто. И от Правительства, и от Министерства культуры. Поддержка идет такая, что самые лучшие специалисты постоянно консультируют, высокотехнологичное оборудование применяется для того, чтобы спасти его зрение.

АН: Как сам Сергей воспринял происшествие?

Александр Прорвич: Сережа удивительно мужественен. Кто ни приходит, удивляются, что, несмотря на тяжелейшее состояние, он продолжает работать: приглашает к себе и помощницу, приезжали Министр культуры и генеральный директор театра, обсуждали дальнейшие планы. Он помогает формировать афишу и т.д. Да еще чувство юмора сохраняет! То есть это просто фантастический человек. Собрал всю волю в кулак. Хотя он муж моей дочери, но я всегда говорю, что он мне как родной сын. И эта всеобщая любовь его поддерживает и согревает.

Тем более гадко, когда, люди, знающие Сергея, в прессе гадости говорят, это, конечно, очень огорчает. Эти люди, почему-то не нашли слов ни поддержки, ни сочувствия, ни озабоченности. Никаких слов вообще. Один премьер балетный утверждал, что мотив преступления будет ясен из переписки, которая еще будет опубликована и, мол, это вполне закономерно, что такое с ним совершили. Это ни в какие ворота не лезет. Вы начали свой разговор с вопроса о здоровье. И так любой человек поступает. А тут такой диссонанс от одного из артистов балета и кучки злопыхателей в интернете, которые расстраивают всех.

АН: А вам известно как продвигается следствие?

Александр Прорвич: Следователи работают очень интенсивно. Через 10 минут после того, как я позвонил в полицию на месте был дежурный по главному управлению внутренних дел г. Москвы. Он первый приехал. После него уже стали приезжать и «неотложки». 5-6 бригад приехали. Потому что несколько человек сразу вызвали службу скорой помощи. После этого приехали очень много оперативных сотрудников. Мы практически до 5 часов утра работали на месте. Полковник Скоробогатов просто мгновенно от Петровки приехал сюда. И все очень четко организовал, все службы. И с этой минуты в тесном контакте работаем.

Следователи и оперативники разрабатывают разные версии. Работа не прекращается ни на минуту. Задействованы все службы. Я знаю, что и ФСБ подключилось. Потому что это было связано и с угрозами, и с кибератаками, и на телефон звонили, создали ложную страницу на Фэйсбуке.

Хочу обратить внимание: в свое время всё тоже проделали, чтобы устранить и Янина Геннадия, предшественника Сергея, исполнявшего обязанности художественного руководителя. Его вынудили уйти, как вы помните, после порноскандала. Почерк такой же - кибератака и человек уходит. Не добились от Сергея такой же реакции, как от Янина, и пошли на крайние вещи. Мне кажется, это звенья одной цепи. Может быть, следователи работают и по такой версии, не знаю. Напрямую я такое утверждать не могу. Рассматриваются самые разные, в том числе и такие версии.

АН: Александр Антонович, мы хотим разделить оптимизм врачей и верим, что они сделают всё возможное для Сергея, всё будет хорошо.

Александр Прорвич: Вокруг все молятся и несут Сергею иконы, святую воду и все возможные из всех святых мест символы, которые должны его оберегать и поддерживать. Сегодня в Брюсовом переулке артисты балетные и деятели культуры заказали молебен и пришли вместе помолиться за его здравие. Такие же службы ведут и на Афоне и во многих храмах мира. И сорокоуст, и молебны. И с молитвами и с поддержкой всеобщей, я думаю, Сергей справится с этой болезнью и справится быстро. Он духом не упал и продолжает творить, работать, думать о новых постановках.