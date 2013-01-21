В Пскове без тепла и горячей воды остались 42 жилых дома, 2 детсада и школа

В Пскове с 11 часов утра отключены от горячей воды и теплоснабжения 42 жилых дома, 2 детских сада и школа. Как сообщает официальный сайт городской администрации, отключение произошло из-за утечки теплоносителя на прямом трубопроводе 300 мм на ул. Стахановской. Прорыв произошел в одном и центральных кварталов города и затронул дома, расположенные на 6-ти улицах.

К устранению аварийной ситуации привлечена аварийная бригада МП «Псковские тепловые сети». Планируется, что аварию устранят к вечеру 21 января.

Температура воздуха сейчас в Пскове 10 градусов мороза.