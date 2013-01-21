Среди заложников в Алжире был британский спортсмен-лыжник

Четвертым опознанным заложником из Великобритании, который был убит исламистами во время штурма газового месторождения BP в Алжире стал бывший член сборной Великобритании по скоростному спуску на горных лыжах, Карсон Билсланд, последний раз выступавший в профессиональном спорте в 2004 году, сообщает Times. Он работал в Алжире последние два года.

Как сообщил British Speed Ski источник в команде, Билсланд находился в заложниках до финального штурма «Ин Аменас» алжирскими спецслужбами.

Всего на данный момент известно о 50 жертвах среди заложников, захваченных исламистами на прошлой неделе.