Экс-префект Северного округа Москвы Хардиков задержан в Италии

Бывшего префекта Северного округа Москвы Юрия Хардикова задержала в Италии полиция. Хардиков был задержан 15 января 2013 года на пограничном пункте контроля у итальянского города Пескара.

На первом судебном заседании 17 января было отклонено ходатайство его адвоката о переводе бывшего высокопоставленного столичного чиновника под домашний арест.

Адвокат Хардикова Людмила Сидорова заявила, что его задержали из-за технической неполадки и скоро отпустят, передает РИА Новости.

Экс-префект САО Москвы Юрий Хардиков, уволенный в 2008 году тогдашним мэром Юрием Лужковым "за системные ошибки", был объявлен в международный розыск российским бюро Интерпола. В 2009 году предприниматель Елена Батурина заявила, что Хардиков обманул ее на миллиард рублей, продав акции компании "Олимп-2014", которая якобы владела пятью строящимися в Сочи объектами.

В 2012 году Хардиков получил политическое убежище в Литве. Но и литовских властей также появились к нему вопросы. В Вильнюсе 21 января 2013 года должно было состояться судебное слушание по обвинениям Хардикова в отмывании денег. Речь идет о сумме почти в 10 миллионов евро.

По словам Хардикова, его преследуют в России исключительно из-за конфликта с Еленой Батуриной – супругой экс-мэра Москвы Юрий Лужкова.